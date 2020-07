Pardo: “Tonali? Inter giustamente interessata! Lui e Chiesa talenti”

Tonali è un obiettivo di mercato dell’Inter per il centrocampo. Prima di tutto, però, è anche l’avversario di stasera a San Siro contro il Brescia. Ne ha parlato il giornalista Pierluigi Pardo ai microfoni di “DAZN”

L’OPINIONE – Così Pierluigi Pardo: «Non ho la certezza di poter dire che Sandro Tonali un giorno giocherà con la maglia dell’Inter. Quello che è certo è che l’Inter è giustamente interessata a questo giovane e talentuoso centrocampista. Classe 2000, esordio in Nazionale a 19 anni e 5 mesi anche grazie al nuovo corso di Roberto Mancini che conosce molto bene i suoi giovani. Li valorizza, gli dà la possibilità e anche l’autostima per poter emergere. La sensazione e la cosa che mi colpisce di più è la forza fisica unita alla qualità. Un mix che non sempre nel calcio moderno si trova. Un mix tipico di quei talenti, mi viene in mente anche Federico Chiesa in un ruolo diverso, che hanno realmente quel quid in più. La suggestione di vedere un grande centrocampista italiano con la maglia del Brescia fa pensare inevitabilmente ad Andrea Pirlo, anche se le caratteristiche sono in qualche modo diverse. Il tratto in comune è il grande potenziale che poi ovviamente dovrà essere supportato dai prossimi anni dal lavoro, dal completamento di un talento già purissimo».