Pardo: «Superlega? Capisco i top club, ma no ai sistemi chiusi»

Pierluigi Pardo, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24”, ha commentato la notizia del giorno ovvero la fondazione della Superlega.

NO AI SISTEMI CHIUSI – Pardo critica la Superlega in particolar modo per il suo creare un sistema chiuso: «A me non piace un meccanismo chiuso e parzialmente blindato. Lo sport si basa sul merito. C’è una cifra mostruosa messa sul tavolo, il mio auspicio è che sia un’occasione per sedersi a un tavolo, che sia uno stimolo e non una chiusura definitiva. Dal punto di vista imprenditoriale di chi deve fare business, di 12 società a cui viene garantito quell’introito, è difficile dire di no. Le leghe americane sono un sistema diverso, non c’è un ambiente parallelo, è una lega che funziona, è nata così e al suo interno ha dei meccanismi di perequazione. Si capisce il punto di vista dei grandi club che vogliono essere tutelati e credo si andrà verso quello. Si deve avvicinare l’introito complessivo al modello americano e su questo i club hanno ragione, ma è il sistema chiuso che non mi piace».