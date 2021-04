Pardo: «Stagione Inter strepitosa. Conte sa molto bene una cosa»

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24”, ha parlato dell’Inter e della stagione dei nerazzurri sotto la guida di Antonio Conte

IL DIBATTITO SUL GIOCO – Pardo interviene in merito alle critiche sul gioco mostrato dalla squadra nerazzurra nonostante il primato in classifica: «Pure Conte sa benissimo che esiste una differenza tra Sacchi, Guardiola e la sua Inter anche se ha giocato delle ottime partite come contro Juventus e Milan. Qualche volta l’Inter decide che da il meglio attraverso l’attesa e fa parte del calcio. Uno che è in testa alla classifica con un vantaggio a doppia cifra e vede che nei giornali si dice che gioca male ha ragione a incazzarsi. Per me la stagione è da applausi. Sta rompendo una dittatura che durava da anni e lo sta facendo in maniera strepitosa. Io credo che l’Inter e Conte sappiano che ci sono margini di miglioramento, in Europa bisogna andare con una testa diversa. Io credo che la notizia dell’anno sia che l’Inter sta dominando il campionato in maniera contiana».