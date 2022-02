Pardo: «Squalifica Mourinho? Due giornate a Bastoni allora eccessive»

Pierluigi Pardo nel corso del suo intervento sulle frequenze su Tutti Convocati ha detto la sua riguardo la squalifica di due giornate a José Mourinho, facendo riferimento alla squalifica di Alessandro Bastoni.

SQUALIFICA – Pierluigi Pardo parlando delle due giornate di squalifica per José Mourinho ha fatto riferimento alla squalifica data ad Alessandro Bastoni: «Quella di Bastoni allora forse è stata eccessiva. Noi vediamo il 10% di quello che succede, a occhio e croce quando ho letto le due giornate per Bastoni sono rimasto sorpreso, però poi che ne sai cosa ha detto? Mourinho in questa stagione tiene un po’ il conteggio, e ha tanti motivi per essere arrabbiato. Al tempo stesso, però, questa continua polemica io non la capisco, i numeri non sono in suo favore».