Pardo: «Spezia-Inter molto importante! Lotta Champions riaperta»

Pierluigi Pardo commenta il prossimo impegno in campionato dell’Inter, sottolineando come da ora ogni punto perso in Serie A potrebbe essere decisivo per la zona Champions

LOTTA PER LA CHAMPIONS – Ecco il commento di Pierluigi Pardo su Spezia-Inter di domani e in generale sulla lotta per un posto in zona Champions. Secondo il co-conduttore della trasmissione Tutti Convocati, la lotta per l’Europa che conta si sta riaprendo: «Spezia-Inter è molto importante. Quello che ci ha detto la scorsa giornata di campionato è che invece di chiudersi in positivo la sfida per la Champions, in realtà si sta riaprendo in maniera molto pesante. Manca tanto, quest’anno si arriva a giugno: mancano 13 giornate. Si tratta di un arco di tempo enorme».

