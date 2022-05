Pardo: «Situazione Maldini-Milan? Simile a Conte-Inter l’anno scorso!»

L’Inter prepara la prossima stagione cercando di studiare il mercato per fare i colpi giusti. Intanto però tiene banco la situazione Maldini-Milan con Pierluigi Pardo che paragona questa situazione a quella di Antonio Conte.

SIMILITUDINE – L’Inter lavora in vista del mercato e della prossima stagione. A Milano però tiene banco la situazione Paolo Maldini-Milan con il dirigente dei rossoneri che al momento ha ancora il contratto in scadenza. In merito a questo, con un parallelismo con l’Inter, si è espresso a TuttiConvocati Pierluigi Pardo. «La situazione di Maldini bisogna sottolinearla e può preoccupare. Giornalisticamente ha una rilevanza enorme. Poi, i tifosi del Milan devono solamente fare una cosa: festeggiare. Guarda l’Inter, è vero è sfuggito lo scudetto ma in 12 mesi ha lavorato bene. L’asticella però va alzata. Cosa riserverà il futuro? Questa è una domanda che molti si fanno nel calcio, se l’è fatta anche Antonio Conte lo scorso anno con l’Inter».