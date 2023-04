Pardo sicuro: «Inter, non capisco tutto questo catastrofismo!»

Pierluigi Pardo, tra gli altri (vedi articolo), ha detto la sua sul momento vissuto dall’Inter dopo le dieci sconfitte arrivate in campionato. Il suo commento a Radio 24.

CATASTROFISMO − Il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato in modo sicuro del momento vissuto dall’Inter a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”: «Non capisco tutto il catastrofismo che si è creato intorno all’Inter, nonostante il fatto che 10 sconfitte restano tante. Romelu Lukaku ha bisogno di essere al massimo della condizione fisica per essere dominante e per fare la differenza. Quando scende di condizione diventa complicato e questa stagione, al netto dei problemi fisici che ha avuto, lo sta dimostrando».