Pardo: “Si vede il lavoro di Conte su Lukaku. Inter, difesa da migliorare”

Pierluigi Pardo ha parlato del momento di Romelu Lukaku, autore della doppietta in Napoli-Inter, a “Tutti Convocati” su “Radio 24”. Il giornalista ha detto la sua anche sul lavoro di Antonio Conte in nerazzurro

NON UNA SORPRESA – Pierluigi Pardo ha parlato di Romelu Lukaku dopo l’ennesima prestazione dominante dell’ex attaccante del Manchester United: «Penso che ci sia già la mano di Conte sul belga, è un attaccante utile anche quando non segna. Si comincia a vedere il lavoro del tecnico su questo ragazzo. Lukaku non ha fatto la preparazione ideale anche per via delle voci di mercato, ha avuto dei problemi fisici a settembre. Adesso mi sembra che si stia cominciando a vedere la condizione ottimale. Questa sua conformità fisica ha condizionato molti, è un pivot della pallacanestro. Questa cosa incide un po’ sul giudizio e sulla percezione, ma dall’altra parte c’è molta ignoranza. Non è una sorpresa».

FASE DIFENSIVA – Secondo Pardo, c’è un aspetto dell’Inter di Conte che può essere migiorata: la fase difensiva: «L’unica cosa migliorabile e poco contiana è la fase difensiva in certe situazioni, Conte ha in testa una blindatura ulteriore della difesa. Ieri la partita sembrava chiusa ma le migliori squadre di Conte hanno avuto una maggiore impermeabilità».