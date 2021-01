Pardo: Â«Serie A equilibrata, effetti dal post lockdownÂ»

Pardo: «Serie A equilibrata, effetti dal post lockdown»

Pierluigi Pardo, in collegamento come di consueto per “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24”, ha parlato del campionato di Serie A giunto al suo giro di boa sottolineando il grande equilibrio rispetto al passato

EQUILIBRIO – Pardo sottolinea il grande equilibrio di quest’anno: «E’ un campionato equilibrato. Qualcuno parlava di 7 sorelle e lunga vita alle 7 sorelle e a questo equilibrio, anche se chiaramente i tifosi della Juventus forse avrebbero preferito la solita scampagnata, ma così è molto più interessante rispetto al passato. E’ una cosa che riguarda tutta Europa, si susseguono prestazioni e contro prestazioni. Se guardiamo il post lockdown, a parte il Milan, ho visto cose incredibili. L’Inter ha fatto cose terribili e poi ha finito in crescendo, la Juventus fino a un certo punto ha corso poi si è inchiodata. E’ una tendenza di questa stagione nella quale ci si allena poco e il livellamento è molto più forte rispetto al passato»