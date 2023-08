Pardo: «Serie A competitiva, tante squadre! L’Inter deve fare meglio»

Pardo nel corso di un suo intervento a Radio24 ha espresso la sua opinione riguardo la competitività del campionato di Serie A in questa stagione, considerando le tante pretendenti per lo scudetto, Inter compresa.

COMPETIZIONE – Pardo è sicuro riguardo la competitività del campionato di Serie A: «L’Inter deve fare meglio in campionato, che oggi è una “figata” mostruosa perché la Juventus deve vincerlo senza coppe europee. Il Napoli può fare sogni di gloria in Europa, ma la centralità del campionato è tornata perché è più bello. È più incerto e con più pretendenti. Le squadre in lotta per lo scudetto per me sono cinque o sei, dipende anche quello che farà la Roma con Lukaku, possiamo anche inserire l’Atalanta».