Pardo: «Se l’Inter è questa, allora c’è grande spiraglio per le altre»

Inter sconfitta per 1-2 dal Milan nel primo derby stagionale. Sul punto si è espresso Pierluigi Pardo, indicando la sua visione sul prosieguo del campionato.

L’ELOGIO – Battendo l’Inter per 2-1 nel derby, il Milan ha dimostrato di poter rappresentare una squadra completamente diversa rispetto a quella osservata nell’inizio di questa stagione. Il giornalista Pierluigi Pardo ha espresso a Radio Sportiva il suo punto di vista sui possibili presupposti alla base della prestazione dei rossoneri: «Mi ha sorpreso come il Milan è sceso in campo nel secondo tempo. I rossoneri erano in difficoltà psicologica, sotto pressione, rimontati, ma sono usciti dagli spogliatoi con una ferocia significativa. Direi di non sottovalutare la conoscenza che i calciatori stanno facendo gli uni degli altri. C’è da sottolineare l’apporto di Emerson Royal, Fofana e Abraham, che si stanno conoscendo ora».

Pardo sul futuro del campionato in assenza di un’Inter pari a quella dello scorso anno!

LO SCENARIO – Pardo ha proseguito rimarcando le sue sensazioni in vista del futuro: «La mia mozione è sempre la stessa. Ieri sera e a Monza sono arrivate risposte non positive per l’Inter. I nerazzurri avrebbero in potenza la possibilità di ripetere un campionato come quello dello scorso anno. Penso che sia la favorita in termini di “squadra che ha di più”, perché ha solo aggiunto pezzi. Mkhitaryan, che è un signore del calcio e un fuoriclasse, ieri sera ha dimostrato di non essere quello dell’anno scorso. I gol presi non sono quelli dello scorso anno. Lautaro Martinez non è quello dello scorso anno. A Manchester c’è stata una questione di energia mentale, l’Inter ora non è focalizzata totalmente sul campionato come lo era invece nello scorso anno. Se i nerazzurri sono questi, allora c’è una corsia da percorrere da parte delle altre quattro sorelle».