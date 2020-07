Pardo: “Scudetto? Lazio stanca, l’Inter si Ã¨ buttata via per poco cinismo”

Pardo: “Scudetto? Lazio stanca, l’Inter si è buttata via per poco cinismo”

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della lotta scudetto che sembra essere ormai definita grazie al calo di Lazio e Inter

LA LOTTA SCUDETTO – Pardo sostiene che lo scudetto della Juventus non possa essere messo in discussione in quanto le rivali non hanno tenuto il ritmo: «Stiamo parlando di squadre come Inter e Lazio, anche se l’Atalanta è in grande rincorsa. Due squadre che hanno buttato via delle occasioni. La Lazio secondo me per fatica, è arrivata stanca con mille acciacchi. L’Inter perché contro Sassuolo e Bologna, al netto dei meriti di queste due squadre, le ha buttate via. Non le ha approcciate col cinismo delle grandi squadre, ricordo le famose occasioni di Gagliardini e Candreva o le dormite in difesa».