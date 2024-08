Pardo: «Scudetto Inter mazzata per il Milan! Ora sforzo di quattro»

Il Milan ha iniziato la Serie A con un punto in due partite, finendo già a -3 dall’Inter. Pardo, nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, analizza la posizione dei rossoneri ma anche del campionato in generale

NEGATIVITÀ – Pierluigi Pardo commenta il malcontento dei tifosi milanisti: «Capisco lo scoramento. Capisco che il Milan abbia preso una strada diversa da altri club che sono andati più dritti, come l’Inter. Il Milan sta costruendo passo passo, posso capire che questo sollevi tutta una serie di critiche. Poi la vittoria dello scudetto dell’Inter, secondo me, dal punto di vista ambientale è stata una mazzata. La scelta dell’allenatore quest’anno è una scelta che non va – anche questa – nella direzione di attirarsi l’entusiasmo popolare, il resto l’hanno fatto i risultati queste due giornate. Poi la squadra non è scarsa e sta facendo dei passi avanti secondo me, anche se mi rendo conto che non è il massimo dirlo oggi con un punto in due partite. Dodici giorni fa era il Milan considerato l’anti-Inter: ora c’è un problema di prestazioni, certo se gioca come a Parma non va neanche in Champions League».

Pardo non esclude il Milan dalla corsa per il titolo con l’Inter

IL TORNEO – A Pardo piace la Serie A appena iniziata: «Abbiamo un campionato bellissimo. L’Inter non si è indebolita, poi abbiamo altre quattro squadre: la Juventus sta facendo una rivoluzione, il Napoli ha avviato il mercato e ora si sta rinnovando, al Milan adesso c’è un po’ di depressione ma gli acquisti li ha fatti e li sta facendo, l’Atalanta si è irrobustita. Almeno quattro squadre, su Roma e Lazio le vedo un po’ staccate, hanno fatto uno sforzo per avvicinare l’Inter. E sono convinto che anche in Europa possano dire la loro: magari non vinceranno, siamo outsider con squadre come Manchester City e Real Madrid. Ma vedo una grande stagione e questa cosa mi conforta: vuol dire che il nostro calcio abbia ancora il suo fascino».