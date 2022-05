Pardo: «Sassuolo-Milan gara vera. Marotta-Carnevali? Solo dietrologie»

Sassuolo-Milan sarà la partita che l’Inter dovrà necessariamente tenere in considerazione in vista della vittoria finale dello Scudetto. Si intrecciano i rapporti tra i due AD di Inter e Sassuolo, Marotta e Carnevali

NO DIETROLOGIE − Pardo ha parlato su Tutti Convocati del finale di campionato: «Il dato degli ultimi anni è bellissimo: ci sono dei risultati imprevedibili. Tipo Sampdoria-Fiorentina. Sassuolo? Non c’è nulla di scontato, una buona squadra, anche un po’ pazza. E’ una partita vera, le dietrologie non hanno senso sul rapporto Marotta-Carnevali o Carnevali ex Milan. Dionisi è sincero quando dice che vuole provare a fare l’impresa per entrare nella storia».