Pardo: «Sacchi, errore triplo in epoca VAR! Inter? La sensazione…»

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato del pareggio dell’Inter col Monza, viziato dall’errore arbitrale di Sacchi

GRAVE – Il commento di Pierluigi Pardo: «Errore Monza-Inter? Inzaghi ha la mia simpatia, è chiaro che con quell’errore non doveva esserci, andava 1-3 e al 90% vinceva la partita. L’errore è gravissimo, un non senso. Nell’epoca del VAR è grave il triplo. È un tipo di fattispecie, come Milan-Spezia e Juventus Salernitana e Spezia-Lazio. Questo è un errore concettuale, l’arbitro vede qualcosa che non c’è stato. Inter? La sensazione dal punto di vista della cifra tecnica non ha niente meno delle altre. Però poi quando perdi 5 partite e pareggi così, ti condiziona molto».