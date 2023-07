Pardo e il riferimento (anche) all’Inter: «Il nostro calcio punta su…»

Pardo ha parlato in generale del calcio e del mercato dei club italiani: il riferimento del giornalista è andato anche all’Inter.

CALCIO E MERCATO IN ITALIA − Pierluigi Pardo, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha riferito: «I giocatori su cui il nostro calcio punta sono o in rampa di lancio, e non vengono visti dalle big inglesi per dire. Oppure sui giocatori che vengono considerati passati ma che sono di talento. Ma io continuo a dire che il calcio italiano è in ripresa. L’hanno dimostrato Roma, Fiorentina, Inter con le finali anche se purtroppo non sono arrivate vittorie».