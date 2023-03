Pardo: «Porto meritava il pari. Inzaghi? Spifferi vengono da dentro»

Pierluigi Pardo ha parlato dell’Inter, il giorno dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League ai danni del Porto, facendo riferimento anche a Simone Inzaghi (vedi articolo). Questa l’opinione del giornalista resa nota a Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”.

SPIFFERI − Pierluigi Pardo su Radio 24 nel programma “Tutti Convocati” ha parlato così il giorno dopo Porto-Inter: «Gli spifferi su Simone Inzaghi vengono da dentro, ma non mancano neppure da fuori. È stato osteggiato e criticato troppe volte, con troppa facilità. Io non avevo dubbi sulla partita di ieri. O almeno non li ho avuti fino all’80’. Alla fine il Porto avrebbe anche meritato di pareggiare. Ma se anche fosse andata ai supplementari l’Inter l’avrebbe portata a casa comunque. L’Inter fino all’80’ stava controllando. Sui giudizi? C’è la ricerca dell’emotività continua. È un anno particolare. Le inseguitrici del Napoli in campionato pensano di poterla gestire ma almeno una sarà esclusa. Tutti si stanno concentrando sulle coppe. Ieri l’Inter si è difesa e deve ringraziare André Onana, ma questo non cambia niente».