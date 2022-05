Pardo: «Perisic ha suonato il tamburo, parole chiare. Ma Inter non miope»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è concentrato sulle parole post gara di Perisic. Il rinnovo con l’Inter tarda ad arrivare e il 30 giugno sta per avvicinarsi

SFOGO − Pardo si è espresso sulle dichiarazioni di Perisic nel post match: «Perisic? Ieri ha suonato il tamburo giustamente perché è dominante in questo momento. Ieri con più effetto, si sente imprescindibile. Sono parole chiarissime. L’Inter, lo sappiamo non è il Manchester City, sta costruendo qualcosa di virtuoso con una certa situazione economica. Ha fatto un grande lavoro. Perisic non è giovanissimo ma negli ultimi mese sta facendo cose clamorose. Non mi sento di dire che l’Inter sia stata miope in questo periodo, ha rinnovato, ha risparmiato e sta facendo un grande lavoro».