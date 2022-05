Pardo: «Perisic è un crack, oggi è meglio di Gosens! Sassuolo? No regali»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato di Perisic che potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Un paragone anche con Gosens. Poi, una considerazione sul finale Scudetto

SORPRESE − Così Pardo sulla lotta al campionato che si deciderà all’ultimo turno: «Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, l’idea delle squadre appagate è completamente svanita. Sampdoria-Fiorentina è forse il caso più clamoroso. Il Sassuolo sono sicuro non regalerà nulla. Il Milan, nelle ultime 4 partite, ha fatto però una sorta di capolavoro. Se l’affronta con quello spirito la porterà a casa, non penso che giocherà per il pareggio».

CRACK − Pardo si è espresso anche sull’esterno croato: «Perisic? Al momento per la dimensione del campionato è un crack. C’è da capire cosa farà nei prossimi 2-3 anni, poi l’Inter ha fatto un investimento con Gosens. Ad oggi Perisic è meglio di Gosens che però se la giocava fino a due anni fa».