Pardo: «Non so quanto mercato ha Dybala! Ci sta astio dei tifosi Juventus»

Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, si è inserito nel dibattito relativo al futuro di Dybala, sempre più vicino al passaggio verso l’Inter. Dubbi sulle sue condizioni fisiche

DYBALA − Pardo sulla situazione legata alla Joya: «Fino a qualche anno fa, andare via a parametro zero era la cosa peggiore per un club in orbita monetizzazione. Oggi è una norma e questi mal di pancia dei tifosi sono frequenti. Tra Juventus e Inter c’è rivalità. Non so quanto mercato ha Dybala, soprattutto per le sue condizioni fisiche. La Juventus ha fatto una scelta di campo legittima andando a prendere Vlahovic. Il calcio non è mai un business tradizionale. Andare nel club rivale, ci sta che i tifosi della Juventus abbiano un po’ di astio per il suo passaggio all’Inter».