Pardo: «Morata? Non si offenda, ma bella soluzione di back-up!»

Pardo non stravede per Morata, attaccante accostato all’Inter ma non solo in Serie A. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno dopo gli anni alla Juventus

NON ESALTA − In collegamento su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si esprime sulla soluzione Alvaro Morata: «Morata? Senza che si offenda è una bellissima soluzione di back-up. Non era in testa all’Inter né al Milan o alla Juventus. Una scelta sembra dispregiativo, è un bravissimo secondo attaccante al fianco di una punta con grandi gol».