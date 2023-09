Pardo: «In due momenti Milan sembrava poter riaprire. Ma Inter più cinica!»

Pierluigi Pardo analizza il derby, terminato in favore dell’Inter per 5-1. Il giornalista, opinionista fisso di “Tutti Convocati”, prova a capire cosa non ha funzionato nel Milan.

CINICA E CATTIVA – Dal derby della stracittadina arrivano risposte più che positive per l’Inter, molto meno per il Milan. Di questo parla Pierluigi Pardo su Radio24: «Quel discorso di Pioli dei quattro minuti è una follia ed è anche recidivo. Però il senso della risposta l’ho capito. Il Milan sul 3-1 non si mettere a difendere la sconfitta ma prova a fare la partita. È vero che l’Inter è più forte del Milan, sicuramente lo è stata in questo 2023, però non c’era la differenza che si è vista. Quando hai una serie di sconfitte così continua devi provare a inventare qualcosa di nuovo. Il Milan invece ha provato a non snaturarsi e a proporre il proprio gioco. Arrivava in una condizione buona perché le prime tre partite rossonere erano state scintillanti, come quelle dell’Inter, ed ha provato a giocarsi la partita alla pari. Ma non ci è riuscito perché l’Inter è stata infinitamente più forte, cinica, cattiva, capace di capire il momento. Gli unici due momenti della partita in cui c’è stata la sensazione che il Milan potesse rimetterla in sesto sono stati subito prima del gol del 2-0 e del 3-1. L’Inter sull’1-0 si stava abbassando e il Milan stava cominciando a costruire qualcosa. Però proprio in una situazione di quel tipo concedi il due contro due che risulta controproducente. L‘Inter in questi anni ha preso sette parametri zero riuscendo ad essere molto competitiva. L’Inter sul mercato ha dovuto coniugare esigenze di natura economica e di carattere tecnico e ci è riuscita molto bene».