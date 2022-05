Pardo: «Milan migliore con merito. Inter, due trofei ma resta il rammarico»

Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, ha parlato del duello tra Inter e Milan con la vittoria dello Scudetto da parte dei rossoneri. Per la squadra di Inzaghi resta qualche rammarico

MILAN PIÙ BRAVO − Pardo analizza la vittoria del Milan ai danni dell’Inter: «Ha vinto la squadra migliore con assoluto merito. Il Milan per me non era alla vigilia la favorita, lo ha detto anche Pioli, ma ha vinto con merito. Lo ha fatto grazie ad un lavoro collettivo che può essere un modello per il calcio italiano ed europeo. Ha vinto la squadra migliore senza alcun dubbio anche se alla griglia di partenza non era la favorita. Ma è un’ulteriore sottolineatura. L’Inter è stata brava ma il Milan più bravo. Io consideravo l’Inter qualche centimetro avanti il Milan, fatto che il Milan abbia vinto possiamo dire che lo scarto è stato più superiore. In casa nerazzurra, il rammarico c’è nonostante le vittorie di due coppe».