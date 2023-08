Pardo: «Mercato Roma clamoroso con Lukaku! Tutti tranne Inter…»

Pardo, che apprezza le qualità dell’ex Inter Lukaku, pensa all’eventualità di vedere il belga alla Roma. Questo il pensiero del giornalista, opinionista fisso della trasmissione di Radio 24.

SOLUZIONE – Nei scorsi giorni Romelu Lukaku, che ha voltato le spalle all’Inter rimanendo senza una meta precisa, è stato accostato anche alla Roma. Pierluigi Pardo si esprime sull’argomento: «Se Lukaku arriva alla Roma il mercato dei giallorossi diventa clamoroso. Forse un mesetto fa dissi che era un attaccante ideale per i giallorossi. Lukaku più passano i giorni e più diventa un problema per il Chelsea. Se passano i giorni, non si trova una soluzione e il giocatore a suo gusto personale preferisce una destinazione europea rispetto all’Arabia Saudita, allora si può fare. E questo discorso vale per qualunque club, non solo per la Roma, tranne che per l’Inter per motivi d’attrito».