Pardo: «Marotta lavoro fantastico. Inter un centimetro davanti tutti»

Pierluigi Pardo, intervenuto su Radio 24 durante il programma Tutti Convocati, ha parlato del lavoro di Marotta all’Inter e di come i nerazzurri siano seppur di poco i favoriti per vincere il campionato

FAVORITA − Pardo parla di Marotta e della Beneamata: «Beppe Marotta alla Juventus era un puntello. Venuto a Milano, ha tranquillizzato tutti e sta facendo un lavoro fantastico. L’Inter è una candidata serissima, in un campionato equilibrato secondo me l’Inter parte un centimetro davanti le altre». Questa sera, i nerazzurri scenderanno in campo contro la Fiorentina a Firenze per confermare quanto fatto vedere di buono contro il Bologna. In caso di successo, si prenderanno almeno per una notte la testa solitaria della classifica.