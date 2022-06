Pardo: «Lukaku può fare la differenza! Dybala? Poco mercato, un motivo»

Lukaku e Dybala sono nomi sempre più caldi in casa Inter, soprattutto il belga per il quale è già pronta la prossima mossa (QUI le ultime). Pierluigi Pardo – intervenuto nel corso di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24 -, promuove il belga mentre pone più dubbi sull’argentino

CERTEZZA E PUNTO INTERROGATIVO – Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono i due nomi caldi in casa Inter. Secondo Pierluigi Pardo, il belga può ancora fare la differenza mentre l’argentino è un punto di domanda: «Per quanto riguarda Lukaku non parlerei di minestra riscaldata. Viene da una stagione complicata ma Lukaku in Italia ha dimostrato di essere dominante e potenzialmente potrebbe fare ancora la differenza. Con Lautaro Martinez il feeling è totale. Dybala è un punto interrogativo ma un punto interrogativo di enorme qualità. Dei due dico che Lukaku mi sembra più una necessità e Dybala più un’opportunità legata al mercato. Chiaro che Dybala a parametro zero è una scommessa intrigante non solo per l’Inter, un talento indiscutibile che negli ultimi anni ha giocato poco e non è stato all’altezza».

CONTINUITÀ – Pardo prosegue parlando dell’argentino: «Se avesse avuto continuità la Juventus non avrebbe avuto dubbi, oggi non ha tantissimo mercato o perlomeno un mercato da top unicamente perché non ha avuto continuità e quindi qualcuno si fa delle domande. La conoscenza degli infortuni è decisiva, nel caso di Dybala questo è stato il suo tallone d’Achille. Poi c’è il feeling con Marotta. Dybala non mi scalda tantissimo, chiaro che a queste condizioni fossi l’Inter lo prenderei. Sono convinto sia un talento che rigenerato poi diventa il colpo della vita però qualche punto interrogativo ce l’ho mentre su Lukaku ne ho di meno. Per quella che è la dimensione nel nostro campionato il belga è ancora dominante».