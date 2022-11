Pardo: «Lukaku? Non ha colpo di genio! Ha bisogno di essere al 100%»

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato di Lukaku, rientrato oggi in campo col Belgio

FISICITA’ – Il commento di Pierluigi Pardo su Romelu Lukaku: «Si è visto anche all’Inter. Ha bisogno della sua efficienza fisica. Si è visto nell’anno di Conte, se sta bene è in grado di fare la differenza. Quando non è a quel livello di perfezione fisica subisce più di altri. Non è un giocatore tecnico, non ha il colpo di genio, ha bisogno di essere al 100% fisicamente ed al momento non lo è».