Pardo: «Lukaku-Inter, Conte si sarebbe disperato più di Inzaghi!»

Pardo parla del brusco voltafaccia di Lukaku all’Inter e di cosa questo abbia comportato per Inzaghi e la società. Il giornalista, intervenuto su Radio 24, ha fatto riferimento anche all’ex allenatore nerazzurro Conte.

PIANO B – Pierluigi Pardo dice la sua su quanto avvenuto fra l’Inter e Romelu Lukaku. Così l’opinionista fisso di “Tutti Convocati”: «Antonio Conte si sarebbe disperato più di Simone Inzaghi. Per come è avvenuto l’addio nelle strategie di mercato dell’Inter è un bell’impaccio. Certe cose, come la mega plusvalenza per André Onana e la partenza di Edin Dzeko a cuor leggero sono state pensate e ragionate con la consapevolezza di Lukaku. La campagna acquisti dell’Inter comunque va avanti e che ha risorse non clamorose ma giuste. L’irritazione dell’Inter per Lukaku è sicuramente sul piano personale, perché la narrazione sul suo silenzio è imbarazzante, però è dovuta anche al fatto che un piano B non c’era. Semplicemente perché il piano A sembrava assolutamente scontato. Penso che Inzaghi preferisca un profilo un pochino più maturo in attacco. Onana è stata la sorpresa della stagione, ma Yann Sommer è un buon portiere. Con lui tamponi un problema e lo fai in una maniera efficace».