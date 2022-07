Pardo: «Tra Lukaku e Dybala l’Inter ha scelto la priorità. Opzione corretta»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha ragionato su Lukaku e Dybala con l’Inter che alla fine ha scelto il belga. Questione di priorità

PRIORITÀ − Pardo tra Dybala e Lukaku per l’Inter non ha dubbi: «Nell’Inter Paulo Dybala tatticamente mi convinceva poco, poi c’era però il rapporto con Marotta e la disponibilità economica che mi faceva pensare che andasse proprio a Milano. Alla Roma è perfetto tatticamente. Mourinho poi è una fonte di attrazione incredibile, basta una sola telefonata per convincere i giocatori. Meglio così per l’Inter. Dybala fortissimo tecnicamente ma l’Inter aveva bisogno di un Lukaku, è lo zafferano sul riso alla milanese. L’Inter ha scelto la priorità, il giocatore che serviva di più e ha fatto la scelta corretta».