Pardo: «Lukaku per me è clamoroso, all’Inter non sarà minestra riscaldata»

Lukaku è ritornato all’Inter dopo un solo anno deludente di Chelsea. Il belga vuole riscattarsi per ritornare il re di Milano. Ha tutto per poterlo fare, ne è convinto anche Pardo a Tutti Convocati

NO MINESTRA RISCALDATA − Pierluigi Pardo stravede per Lukaku e il ritorno all’Inter: «Se tieni Skriniar non c’è bisogno di Bremer. Lukaku era il giocatore più importante dell’Inter e lo ha ripreso. Per me non sarà una minestra riscaldata. C’è da capire come vivrà quest’anno, visto l’anno deludente al Chelsea. Lukaku è per me un giocatore clamoroso, soprattutto in Italia. È un giocatore con caratteristiche totalmente diverse da tutti gli altri».