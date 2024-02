Pardo: «Lavoro di Inzaghi straordinario, ha declinato un modulo!»

Pardo si concentra sull’ottimo lavoro di Simone Inzaghi all’Inter. Secondo il giornalista, il tecnico interista ha rimodernato i 3-5-2.

IMPRESSIONANTE − In collegamento su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo sul percorso dei nerazzurri: «L’Inter è in una fase di maturazione dei singoli giocatori che è impressionante. Anche quando non è perfetta, poi si accende, si infiamma, trova le risposte dalle seconde linee. Quando una squadra arriva in una finale di Champions in maniera inaspettata e la perde molte volte quella cosa può incrinare dal punto di vista psicologico. Il lavoro di Inzaghi è straordinario: sta declinando il modulo a tre, modulo prettamente difensivo, in un modulo offensivo ma anche divertente ed equilibrato».