Pardo: «Lautaro Martinez? Il problema non esiste! Vi spiego perché»

L’Inter continua a vincere in campionato, battendo il Como per 2-0 a San Siro. Nonostante ciò il digiuno da gol di Lautaro Martinez fa notizia. Di questo parla Pierluigi Pardo nel post partita.

BLOCCHI ALTERNI – Pierluigi Pardo, opinionista di Dazn, commenta Inter-Como direttamente dalla tribuna stampa di San Siro. Al termine del match il giornalista si sofferma sul momento del capitano nerazzurro, dichiarando: «Io stravedo per Lautaro Martinez, è un attaccante incredibile. Ma, onestamente, oggi rispetto ad altre volte dal punto di vista dell’energia non mi ha fatto impazzire. Ma sono certo che tornerà, stiamo parlando di un giocatore di livello superiore. C’era un periodo in cui Lautaro Martinez con l’Argentina non segnava mai e con l’Inter faceva caterve di gol, adesso che con la Nazionale si è sbloccato sta avendo qualche problema di più col club».

Lautaro Martinez a secco di gol: l’analisi di Pardo

VALORE AGGIUNTO – Pierluigi Pardo continua con la sua analisi su Lautaro Martinez, spiegando: «Secondo me il problema non c’è, perchè l’Inter continua a segnare e ha tantissime soluzioni. Thuram sta facendo per due. Però è chiaro che giornalisticamente bisogna evidenziarlo. L’Inter, anche senza i suoi gol, è lì su e io questa la considero un potenziale addendum a quello che è il valore di questa squadra. In questo momento siamo davanti a tre eccellenze assolute: Atalanta, Napoli e Inter sono tre squadre che stanno viaggiando ad alte velocità». Questo poi il pensiero di Pardo sulle tre squadre posizionate nei tre primi posti della classifica di Serie A, già agguerrite e pronte a darsi battaglia per conquistare lo scudetto.