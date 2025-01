Pardo: «Lautaro Martinez? Mai avuto dubbi! Un leader per l’Inter»

La stagione di Lautaro Martinez sembrava destinata ad essere negativa. L’argentino ha cambiato passo nelle ultime settimane, lo fa notare anche Pierluigi Pardo su Tutti Convocati.

RENDIMENTO – Due gol nelle ultime due partite, tre nelle ultime quattro. Tra Supercoppa e campionato Lautaro Martinez si è ritrovato e ora trascina l’attacco dell’Inter. L’argentino mostra continuità e leadership nel momento più difficile per Simone Inzaghi, che continua a ricevere notizie negative sulle condizioni dei suoi giocatori. Pierluigi Pardo ha voluto dire la sua sul capitano nerazzurro.

Lautaro Martinez e l’analisi del momento di Pardo

RITORNO – Pierluigi Pardo esalta il 10: «Lautaro Martinez ha fatto un 2023 incredibile, è stato il suo anno migliore. Nel 2024 si è fermato presto, ha vissuto un momento complicato con l’Inter mentre con l’Argentina è stato decisivo e protagonista in Copa America. C’è stato un elemento di stanchezza, sono stato sempre ottimista io. Credo che possa essere un surplus di energie e forza offensiva, è un’ottima notizia ma non mi sorprende assolutamente. Mi sorprendeva prima ma senza esagerare. Lui ha segnato poco, ma ha partecipato tanto e si è visto quasi sempre. Tante volte lo abbiamo visto lavorare bene con i compagni, ha fallito occasioni e non era una buona notizia. Era qualcosa in più rispetto agli apatici. Lautaro Martinez è un leader».