Pardo: «Juventus, un obiettivo irrinunciabile. Inter ha meno pressione!»

Pardo ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Inter, indicando perché i nerazzurri abbiano meno pressione rispetto ai bianconeri.

IL RAGIONAMENTO – Pierluigi Pardo si è espresso a DAZN nel pre-partita di Juventus-Inter, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Il giornalista ha spiegato perché ritenga i bianconeri come aventi maggior urgenza di portare a casa il successo: «Questo è il Festival del calcio italiano perché la storia di questi club è leggendaria. L’ultima sfida, terminata 4-4, è stata segnata da emozioni e anche degli errori, altrimenti non si sarebbe arrivati a quel risultato. Forse c’è meno l’assillo per l’Inter di vincere, dato che non hanno vinto il Napoli e l’Atalanta. Lo stesso vale per la Juventus, che però non può riposarsi data l’urgenza di arrivare al quarto posto, per i bianconeri veramente irrinunciabile».