Pardo: «La Juventus ha deluso. Su Inzaghi e l’Inter troppe critiche»

Pierluigi Pardo, durante “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della sfida di ieri sera tra Inter e Juventus. Il giornalista ha poi analizzato la stagione dei nerazzurri, soffermandosi sulle critiche alla squadra e a Inzaghi

DELUSIONE − Pierluigi Pardo, ha parlato della semifinale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Juventus: «Ieri avevo parlato di 55% per l’Inter perché non mi piace sbilanciarmi molto. Però in effetti i nerazzurri in questo momento mi sembrano che avessero già dato qualche segnale di crescita. Poi certo la prestazione della Juventus è stata deludente. Pensavo che l’Inter passasse ma mi aspettavo una squadra capace di metterla maggiormente in difficoltà. Questo non è successo ed è chiaro che i conti della stagione stanno iniziando a pendere sul lato negativo della bilancia».

ECCESSIVO − Il giornalista ha poi fatto il punto sulla stagione dell’Inter. In particolare si è soffermato sulle tante critiche e attorno alla squadra e all’allenatore: «Per me c’è un eccesso di critica su Inzaghi. Però in generale c’è un eccesso di chiacchiera sull’Inter da parte degli organi di comunicazione. Non è che c’è un complotto da parte della stampa in questo. È proprio che gli stessi interisti all’interno tendono a mettere tutto in discussione. Io ho detto tante volte, e l’ho detto anche prima di ieri, che la stagione dell’Inter rispetto a quella del Milan, prima della sfida che spariglierà tutto, è almeno pari. Anzi è addirittura migliore perché i nerazzurri andranno avanti in Coppa Italia e hanno vinto la Supercoppa italiana. In campionato la differenza è minime. Quindi anche ieri pomeriggio la stagione dell’Inter era migliore di quella del Milan. Se guardavi la però la percezione complessiva e il giudizio sull’allenatore non sembrava così. Quindi è proprio che dei nerazzurri si parla di più».