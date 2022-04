Pardo: «Juventus gioca meglio però vince l’Inter: ora ha un vantaggio!»

Pardo, telecronista ieri in Juventus-Inter su DAZN, sulle frequenze di Tutti Convocati ha detto la sua riguardo quella che è stata la partita e la lotta scudetto che si riapre ufficialmente per i nerazzurri.

LA PARTITA – Pierluigi Pardo parla così di Juventus-Inter e della lotta scudetto con il “ritorno” dei nerazzurri: «La partita in certi momenti è stata inespressa, la squadra che ha giocato oggettivamente meglio non ha vinto. Non è facile da commentare perché non si capisce se l’Inter è realmente guarita. Mentre la Juventus ha fatto la partita migliore della stagione e ha perso in casa. Tra i giocatori però c’è stato grande ‘fairplay’ nonostante i tanti falli. È stata una grande partita dal punto di vista dell’intensità, devo dire corretta. Rimane però questo senso di stranezza. Non mi è sembrata l’Inter di dicembre però ha conquistato i tre punti ed è tornata prepotentemente per la lotta scudetto. La sfida a tre è apertissima: stasera il Milan può mettere la testa avanti. La squadra allenata da Simone Inzaghi, però, sembra avere un vantaggio nel calendario, ma resta un campionato strano. L’Inter della prima parte di stagione non perdeva con le medio-piccole, quindi adesso sarà interessante capire la risposta della squadra».