Pardo: «Inzaghi trattato come un pirla, ma brava la società»

Pierluigi Pardo ha parlato a Tutti Convocati di Simone Inzaghi. Dopo le tante critiche ricevute sono arrivate sei vittorie nelle ultime sette.

SCHIZOFRENIA – Pierluigi Pardo ha parlato di Simone Inzaghi, a lungo criticato: «C’è schizofrenia nei giudizi sugli allenatori. Mi chiedo dove siano i vari Allegri out o Inzaghi out sui social. È chiaro poi che Spalletti abbia allenato meglio di loro. Inzaghi si è qualificato agli ottavi, Allegri no. Ma bisogna tenere in conto delle cose. La Juve ha giocato senza metà squadra fino adesso. Non considerare queste attenuanti, anche per l’Inter, senza Lukaku e Brozovic, non va bene. Ora sono tutte lì, Napoli escluso». Così Pardo sul tecnico nerazzurro.

PIRLA – Pardo ha poi continuato, tornando anche sul Derby d’Italia: «Su Inzaghi c’è da dire che se i dirigenti ascoltassero gli umori dei tifosi, cambierebbero due allenatori al mese. Secondo me trattare Inzaghi e Allegri come dei pirla è esagerato. Le società hanno fatto bene a confermarli. L’Inter poteva e doveva andare in vantaggio nel primo tempo contro la Juventus. Se avessero segnato ora staremmo parlando di altro. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte però». Queste le parole di Pardo sulle situazioni di Inter e Juventus.