Pardo: «Inzaghi, una scelta chiara! Inter, niente fuga per un motivo»

A pochi minuti da Inter-Como Pierluigi Pardo analizza le scelte di Simone Inzaghi, guardando anche all’Europa. Secondo il giornalista l’allenatore nerazzurro ha fatto una scelta precisa.

PRIORITÀ – Pierluigi Pardo, opinionista di Dazn per il pre partita di Inter-Como, commenta: «Basta leggere le formazioni di Inzaghi per capire che la Champions League è stato il luogo in cui gestire le rotazioni. Poi il fatto che l’Inter abbia fatto un cammino praticamente perfetto, con cinque clean-sheet in cinque partite europee, non vuol dire che quella sia stata la priorità. La priorità fino a questo momento è stato il campionato, perchè giustamente Inzaghi si è reso conto che questo è un campionato contendibile».

Inter, qual è la differenza con un anno fa? Lo spiega Pardo!

LA DIFFERENZA – Pierluigi Pardo prosegue, guardando soprattutto al campionato e alle avversarie dell’Inter: «Soprattutto, Inzaghi si è reso conto che la vera grande differenza rispetto a un anno fa non è nell’Inter, che secondo me ha confermato intatta la sua forza e forse ha anche aggiunto due pedine importanti. Ma la differenza è la maggiore competitività delle avversarie. Un anno fa l’Inter in questo periodo stava già andando in fuga, quest’anno ci sono almeno due rivali che stanno viaggiando praticamente allo stesso ritmo. Quindi Inzaghi fa bene a fare queste scelte. Poi, magari, a marzo la Champions League potrà diventare il pensiero dominante nei cuori dei tifosi e dei giocatori dell’Inter. Mi pare che tutto stia funzionando a dovere, però nella squadra di Inzaghi le gerarchie ci sono, questo è innegabile».