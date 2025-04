Pardo: «Inzaghi? Fiducia a prescindere! Fare solo complimenti»

Pierluigi Pardo, intervenuto al podcast Tutti Convocati, ha analizzato la stagione dell’Inter. Il telecronista ha elogiato Simone Inzaghi e il suo lavoro sulla panchina nerazzurra.

IL COMMENTO – Pierluigi Pardo, intervenuto come ospite a Tutti Convocati, è tornato a parlare della stagione dell‘Inter. Pardo sottolinea l’incredibile lavoro svolto da Simone Inzaghi: da elogiare e da blindare a Milano con il rinnovo di contratto, a prescindere da quanti trofei vincerà a fine stagione: «L’Inter mi sembra di avere una brillantezza diversa e quando è chiamata a rispondere lo fa sempre molto bene. Certo il calendario è diverso. Comunque andrà a finire la stagione, che non è un dettaglio, intanto bisogna fare i complimenti a Inzaghi anche se dovesse finire con zero titoli. Secondo me è giusto rinnovargli il contratto. Chiaro che siamo tutti schiavi del risultato, però certe volte sono proprio i dettagli a decidere la stagione dell’Inter. Mentre la qualità del lavoro di Inzaghi è indiscutibile e io gli darei fiducia a prescindere». A fine stagione, il club e l’allenatore si siederanno per capire se ci sono i presupposti per prolungare ulteriormente un contratto che va in scadenza nel 2027. Ovviamente i risultati saranno importanti, ma su Inzaghi vige parecchia e giustificata fiducia.