Pardo: «Inzaghi e Allegri rischiano. Inter-Roma scontro diretto, Lukaku…»

Prossima giornata di Serie A molto importante per Inter e Juventus chiamate immediatamente al riscatto dopo i KO contro Udinese e Monza. Secondo Pardo, sia Inzaghi che Allegri rischiano. Poi una considerazione su Lukaku

RISCHIO − Pierluigi Pardo ragiona sull’imminente giornata di campionato prendendo in considerazione Inter e Juventus: «Rischiano sia Simone Inzaghi che Massimiliano Allegri. Io non credo che il campionato sia finito anche perché ancora siamo a settembre, è una maratona pieno di incognite. Rischiano però entrambi soprattutto in Champions League. L’Inter, nonostante i suoi problemi, è a meno due dal Milan. In Serie A ci sono margini di recupero, in Champions League è diverso. Lukaku? Non averlo farà tutta la differenza del mondo ma deve stare bene. Difficile ipotizzare che appena tornato stia nella condizione top. Inter-Roma scontro diretto». Il giornalista ha espresso queste parole su Tutti Convocati.