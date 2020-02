Pardo: “Inter vince con fatica in questo momento. Lazio? PuÃ² aver influito”

Pardo: “Inter vince con fatica in questo momento. Lazio? Può aver influito”

Pierluigi Pardo, dai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”, analizza il momento di forma dell’Inter e commenta la sconfitta di ieri sera contro il Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia

SQUADRA STANCA – Pierluigi Pardo dice la sua sul momento dell’Inter, sulla sconfitta con il Napoli e sulla Coppa Italia: «Questa formula favorisce l’interesse, due Inter-Napoli e due Juventus-Milan sono una cosa bella. Ieri mi sono divertito, non mi dà fastidio questa cosa qui. È vero che nei turni iniziali il fattore campo favorisce le squadre più forti. Inter? L’idea che avevo prima del derby è quella di una squadra un po’ stanca. Il secondo tempo con il Milan mi aveva smentito, con quella tempesta perfetta. Ieri è successo quello che mi aspettavo, ovvero una partita equilibrata perché nella sfida secca il Napoli è una squadra più competitiva. I partenopei sono una delle due delusioni con il Milan, ma sono molto di più dei rossoneri, nella paritta secca possono fare grandi cose. Il campionato rispetto alle coppe è meno attraente per loro. Campanello d’allarme per l’Inter? Non lo so, credo che in questo momento i nerazzurri vincano le partite con una certa fatica, non sono una squadra dominante. La Lazio lo è spesso, la Juve ogni tanto. Il peso della partita con la Lazio può avere influito inconsciamente sulla sconfitta di ieri».