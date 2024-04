Pardo: «Inter, il vero capolavoro non è in campo! Derby, incubo Milan»

Pardo promuove a pieni voti l’Inter, non solo per quello che ha fatto finora in stagione ma anche per la gestione fuori dal campo. Il giornalista, in collegamento per Tutti Convocati su Radio 24, va poi su cosa significhi il derby di stasera per il Milan.

ULTIMA PAGINA – Pierluigi Pardo trova tanto valore dal derby Milan-Inter: «Due anni fa abbiamo vissuto un campionato aperto fino all’ultima giornata, divertentissimo. Un anno fa abbiamo visto un campionato chiuso a fine gennaio, ma con una letterarietà per la vittoria del Napoli. Quest’anno è ulteriormente chiuso, ma c’è questa ulteriore pagina del romanzo che è veramente un dono del destino. Capisco che possa diventare un incubo a seconda dei punti di vista, ma parlo dell’interesse: stasera un bravo sceneggiatore avrebbe voluto questa».

Le differenze fra Inter e Milan secondo Pardo

AL MEGLIO – Si parla tanto di esonero per Stefano Pioli, ma Pardo ricorda: «Simone Inzaghi, prima di vincere all’Inter, aveva fatto buone cose alla Lazio ma non rispondeva al profilo degli allenatori che vincevano. Gli ultimi sei scudetti in Italia sono stati vinti da sei allenatori consecutivi, contando Inzaghi. Non c’è un solo allenatore per vincere i campionati, poi è chiaro che la suggestione Antonio Conte per il Milan è enorme. Ma non solo per il Milan: è una garanzia ed è uno specialista in rivoluzioni. Poi il Milan ha cominciato un percorso diverso dall’Inter, con degli acquisti di altro livello e tanti acquisti presi attorno a venti milioni di euro. All’Inter ci sono numeri solidi, all’interno di una politica di spending review che è il vero capolavoro di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio: sono riusciti a far condividere risultati sportivi ed economici».