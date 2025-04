Pardo: «L’Inter va premiata! Fa sforzi enormi su tre fronti»

Il calendario dell’Inter diventa ormai il tema preponderante dopo la sconfitta di Pasqua contro il Bologna. Pierluigi Pardo nel post-partita ne parla in questo modo su Dazn.

SCONFITTA – L’1-0 tra Bologna e Inter ha cambiato radicalmente la storia del campionato. Ora Simone Inzaghi e Antonio Conte sono a pari punti in classifica e le prossime cinque partite diventano ancor più decisive. Pierluigi Pardo sottolinea una differenza piuttosto evidente però: «Non è che si cambia idea dopo due giorni, la sconfitta non è un dettaglio. L’Inter ha un calendario molto più complicato sia per quanto riguarda la Serie A che in Champions League. Il Napoli la brillantezza non ce l’ha avuta, con Milan e Fiorentina ad esempio. Col Monza ha rischiato qualcosa, ma è evidente che il calendario di queste giornate pende dalla parte del Napoli. Il vantaggio azzurro è teorico. Oggettivamente la situazione è diversa, l’Inter sta provando a fare una cosa enorme e va premiata a prescindere perché vuole andare avanti in tutte le competizioni. Il percorso è più complicato, la rosa è adatta ma è oggettivo che sta facendo uno sforzo enorme. Il tema della giornata è la difficoltà del calendario, il percorso ora si complica per i nerazzurri»