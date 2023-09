Pardo: «Inter tra le prime 3/4 d’Europa! Pioli? Contestualizziamo»

L’Inter ha surclassato il Milan nel primo derby della stagione vincendo con un netto 5-1. Pioli, nel post-partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni certamente discutibili sollevando molte critiche, in primis da parte dei suoi tifosi. Pardo, intervenuto a Tutti Convocati, spezza una lancia a favore del tecnico rossonero. Il giornalista poi esalta lo stato psico-fisico della squadra di Inzaghi

CONTESTUALIZZAZIONE – L’Inter ha decisamente dominato la sfida con il Milan in lungo e in largo, vincendo 5-1. Eppure per Stefano Pioli nei primi 4 minuti si era visto qualcosa in più da parte loro. Pierluigi Pardo, dopo le pesanti critiche ricevute dall’allenatore rossonero, spezza una lancia a suo favore: «Pioli è recidivo ma bisogna anche un po’ contestualizzare: non penso volesse dire che il Milan ha fatto una grande partita solo per i 4 minuti iniziali. Penso volesse dire che il Milan voleva imporre il suo gioco e penso ci abbia provato anche dopo. Detto questo, il risultato è clamoroso. L’approccio, il cinismo, la cattiveria agonistica e la forza dell’Inter sono clamorose».

TRA LE PRIME D’EUROPA – Pardo prosegue esaltando le caratteristiche di questa Inter: «Poi c’è un dato sul possesso palla che è sempre sotto il 50%, questo per dire che ci sono modi diversi per vincere. Noi veniamo da un campionato vinto da una squadra che gestiva il pallone, l’Inter invece aspetta e trova nella ferocia delle ripartenze un marchio assoluto. E non è un voler sminuire, ieri sono rimasto abbagliato anche dai dettagli, come sono entrati Carlos Augusto e Frattesi per esempio. L’Inter ora è serenamente tra le prime tre/quattro squadre d’Europa».