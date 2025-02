Pardo: «Inter svuotata e stanca! Scudetto? Non abituata a duellare»

Pardo ha detto la sua sulla partita tra Fiorentina e Inter. Il giornalista, analizzando il match, si è espresso su un concetto.

PARTITA CHE FA RIFLETTERE – Pierluigi Pardo, all’indomani della partita del Franchi, ha commentato la sconfitta clamorosa e pesantissima dei nerazzurri. Le sue parole a tal proposito su Radio 24: «Fiorentina-Inter diversa da Bologna-Inter. Lì forse l’Inter sottovalutò la partita ma ci fu anche un infortunio, ieri la squadra era svuotata e stanca. Ad inizio secondo tempo aveva la sensazione che l’Inter cucinasse l’arrosto, ossia girare palla e aspettare il momento per poi timbrare. Ma non è successo e lì la Fiorentina ha costruito il proprio capolavoro. Serata bellissima per la Fiorentina ma che dovrà far riflettere l’Inter. Siamo in una fase del campionato dove i punti adesso contano tantissimo».

Ancora Pardo sul duello tra Inter e Napoli: non abituata

TESTA A TESTA – Ancora Pardo sul turnover di ieri e sul duello tra Napoli e nerazzurri: «Un minimo di turnover era forse indispensabile, ma un esempio efficace di turnover è stata la Champions League, ma ha fatto un girone clamoroso. Si è impantanata con qualche pareggio di troppo ad inizio anno e si è ritrovata con un testa a testa che non è abituata a vivere. Ciò porta ad un dispendio di energie enormi».