Pardo: «Inter strepitosa. Il bel gioco? Rimproveri ridicoli»

Pierluigi Pardo, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sui microfoni di “Radio 24” ha analizzato il momento dell’Inter reduce dalla vittoria di ieri contro il Cagliari che lancia i nerazzurri sempre più vicini allo scudetto.

LE CRITICHE ALL’INTER – Pardo entra nel dibattito sulle critiche all’Inter per la qualità del gioco espresso: «Voglio essere chiaro. Se si possa porre il dibattito se una squadra che sta dominando, che aspetta l’avversario lo possiamo fare. Ma rimproverare l’Inter è ridicolo. Parliamo di una squadra strepitosa che anche dal punto di vista della crescita non vince il campionato da tempo. Conte sta facendo un capolavoro, due anni fa pochissimi avrebbero immaginato. Poi in futuro, se l’Inter dovesse costruire un ciclo, allora si può ragionare sul riuscire ad essere ancora più dominanti in Europa».

INTER FIGLIA DI CONTE – Pardo valorizza il lavoro svolto da Antonio Conte nel suo biennio alla guida dell’Inter: «Le squadre così dominanti in giro non sono tante. L’Inter è figlia di Conte. E’ stato preso per fare il martello e l’hanno fatto bene, la società ha speso tanto. Sono sempre stato d’accordo con Conte a parte in certi momenti. La società gli ha messo in mano una squadra di livello e ci ha lavorato. Questa è una storia di successo senza se e senza ma. Poi se in futuro si debba provare a giocare meglio ed essere dominanti in Europa è indiscutibile e lo auguro all’Inter. Questa squadra però sta facendo un capolavoro col marchio di fabbrica del suo allenatore unito al lavoro straordinario della società».