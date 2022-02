Pardo: «Inter squadra più forte d’Italia! E più del Milan nell’undici titolare»

Pardo continua a credere che questo scudetto possa perderlo solo l’Inter, in quanto assoluta favorita. Il giornalista di DAZN, nel corso della diretta di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, dà meno chance a Milan e Napoli

INTER DA TITOLO – La lotta al titolo per Pierluigi Pardo è difficile che possa riservare sorprese: «L’Inter è la squadra più forte in Italia, in valore assoluto. Resta la favorita per la vittoria finale e non cambio la mia idea ora. Perché ancora oggi è la più quadrata e completa. Dopo il Derby di Milano, perso contro il Milan, contro la Roma in Coppa Italia ha avuto un grande reazione di orgoglio. Anche improvvisa ma importante. Vediamo però cosa succederà a Napoli, dove si giocherà una partita decisiva per tutta la Serie A. L’undici titolare dell’Inter è comunque più forte rispetto agli altri, compreso il Milan». Questo il pensiero di Pardo sulla lotta scudetto.