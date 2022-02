Pardo: «Inter squadra più completa ma se non dovesse vincere il titolo…»

In collegamento su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, ha fatto un intervento sull’Inter in merito alla corsa per vincere lo Scudetto. Il telecronista così sull’eventuale non vittoria del campionato

EQUILIBRIO − Pardo ha ragionato sulle squadre in lotta per il titolo. Le considerazioni di Pardo: «Chi non vincerà questo campionato rosicherà da pazzi. Non riguarda solo l’Inter che secondo me è la squadra più quadrata e completa. Ha perso ovviamente pedine chiave che non si possono sostituire tanto facilmente. Che nessuna delle prime quattro, alla vigilia, non avesse il ruolo della strafavorita è vero. L’Inter è una squadra che ha cambiato tecnico e che non è fallita, a dispetto di quando si dicesse in estate. Ha fatto un grande lavoro di ammortizzazione economica e tecnico».