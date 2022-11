Pardo sull’Inter: «Se dopo la Roma Inzaghi fosse stato esonerato, adesso…»

Pardo immagina cosa sarebbe successo se l’Inter avesse preso in considerazione l’idea di esonerare Inzaghi. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, parla della situazione nella parte alta della classifica di Serie A.

COSA SAREBBE SUCCESSO – Pierluigi Pardo parla della posizione nella classifica di Serie A delle big, tra cui l’Inter. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio 24, afferma: «Il pareggio di ieri del Milan apre scenari per le altre squadre. La vera domanda del campionato è se qualcuno fermerà il Napoli. Le possibilità che le cose possano cambiare ci sono, visto che mancano ancora tante partite. Pensa se l’Inter avesse cambiato Simone Inzaghi (vedi articolo) dopo la sconfitta contro la Roma. Probabilmente ora non sarebbe qualificata agli ottavi di Champions League. Questo, ovviamente, non toglie che l’Inter ha perso troppi punti in campionato. Però, se i dirigenti sportivi ascoltassero tutte le lamentele dei tifosi sarebbe veramente un problema». Questo il pensiero di Pardo, espresso a “Tutti i Convocati”, sulle critiche avanzate dalla tifoseria nerazzurra nei confronti di Inzaghi.