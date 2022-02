Pardo: «Per l’Inter sarà complicato. Incognite Coppa d’Africa? Non credo»

In collegamento su Tutti Convocati su Radio 24, Pierluigi Pardo, ha presentato l’imminente gara di Champions League tra Inter e Liverpool. Così il telecronista sulle possibili difficoltà della squadra di Klopp con i giocatori reduci dalla Coppa d’Africa

IMPEGNI − Il pensiero di Pardo sulle gare di Inter e Juventus: «Champions League? Sono convinto che la Juventus parta favorita contro il Villarreal, non me ne vogliano i tifosi bianconeri. L’Inter ha una sfida molto complicata, arriva bene ma al di là delle incognite Coppa d’Africa, con i rientri ritardati di Mohamed Salah e Sadio Mané, non credo che il Liverpool abbia avuto difficoltà nelle ultime uscite. E’ reduce da sei vittorie consecutive».